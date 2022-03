Osimhen vuole far esploderei i tifosi, sapete da quando non segna al Maradona?

Victor Osimhen sarà tra i protagonisti di Napoli-Milan. L’attaccante nigeriano vuole ritrovare la via del gol, soprattutto allo stadio Diego Armando Maradona. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha sottolineato la sua voglia di mettersi a disposizione, di seguire i suoi consigli per cercare di migliorare e di incanalare la sua esuberanza fisica e atletica.

Con il Cagliari e con la Lazio Osimhen è rimasto a secco, nessun gol per il bomber degli azzurri che in questa stagione ha messo a segno 11 reti, nonostante i tanti problemi fisici. Ma ora Osimhen deve tornare a segnare e deve tornare a farlo, soprattutto in casa allo stadio Maradona. Come sottolinea Corriere dello Sport, Osimhen non segna allo stadio Maradona, davanti al suo pubblico, dal 17 ottobre 2021, ovvero dal match con il Torino.

In Napoli-Milan, serve la zampata della pantera. L’aspettano i tifosi che lo hanno sempre sostenuto, pronti oggi a caricare l’ambiente come hanno annunciato gli ultras della Curva B. I gol di Osimhen possono valere un pezzo di scudetto, così come servono le reti di Lorenzo Insigne che con la Roma ha rotto il suo digiuno di gol su azione, firmando una rete bellissima e servendo un assist al bacio per la palla in buca d’angolo di Fabian Ruiz.