Attenzione Napoli il pareggio può essere solo una tentazione

Napoli-Milan senza fare calcoli, una partita da vincere perché Inter e pure Juventus non mollano. I nerazzurri dopo un periodo di flessione hanno ripreso la marcia con cinque gol all’Atalanta. Così Simone Inzaghi si è riportato in testa alla classifica di Serie A con 58 punti, ma Napoli e Milan che hanno lo scontro diretto allo stadio Diego Armando Maradona e con un vittoria potrebbero di nuovo superare i nerazzurri.

Spalletti e Pioli in conferenza stampa hanno fatto sapere che entrambe le squadre giocheranno per la vittoria. Ma per Napoli e Milan potrebbe esserci anche la tentazione di un pareggio. Con un punto entrambe si porterebbero a 58 punti, ovvero gli stessi dell’Inter, ma i nerazzurri hanno una partita da recuperare, quella con il Bologna. Quando si recupererà la sfida? Non è ancora chiaro, c’è chi dice, pensando a male, che magari sarà messa in calendario quando oramai il Bologna sarà salvo.

Se l’Inter dovesse vincere quel match avrebbe una media di punti di 2.18 a partita, con una proiezione di 83 punti finali. Dunque il Napoli dovrebbe vincerle tutte o quasi fino a fine campionato per portarsi a casa lo scudetto. Anche perché gli azzurri si sono già giocati il jolly in gare come Sassuolo, Empoli e Spezia, che pesano come un macigno.

Ed allora Napoli-Milan, dovrà essere giocata senza avere paura. Perché un pareggio muove la classifica, ma nell’era dei tre punti è anche una mezza sconfitta.