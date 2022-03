Napoli, appuntamento col destino. Spalletti ha indicato la strada

Napoli-Milan la lunga vigilia sta per terminare, la sfida scudetto si può finalmente giocare dopo una settimana di attesa. Una gara dal fascino incredibile, anche senza scomodare il dio del calcio Diego Armando Maradona che di notti così ne ha vissute parecchie. Eppure proprio la benedizione di Maradona è stata invocata da Spalletti in conferenza stampa, caricando ancora di più un ambiente che ribolle già come il Vesuvio. Il vulcano partenopeo è un altro riferimento di Spalletti, maestro di calcio, ma anche di comunicazione, uno che sa come fare e cosa dire.

Insomma le componenti per un grande match ci sono tutte, ma c’è anche la necessità di una vittoria per continuare a scrivere la storia per capire se si resterà immortali. Altro riferimento del comunicatore Spalletti. Ecco Napoli-Milan è tutto questo, un appuntamento con il destino, poi c’è il campo.

Le scelte tecniche di Pioli e Spalletti

Pochi dubbi, poche incertezze da un lato e dall’altro. Pioli ha confermato presenza di Ibrahimovic in conferenza stampa. Al Milan mancherà Romagnoli, al suo posto Kalulu, con Bennacer che torna dalla squalifica. Si comincia con Giroud in attacco, poi si vedrà se dare spazio ad altri, ma il pericolo numero uno sarà Leao, indemoniato nelle ultime settimane e con 11 gol già messi a segno.

Nel Napoli Spalletti esulta per la presenza di Lobotka, l’uomo che dà normalità e fosforo al centrocampo. Uno a cui affidarsi per mettere in banca la partita, a cui dare la palla anche sotto pressione. L’unico ballottaggio è quello di Elmas con Politano o Zielinski. Il macedone ha dato la spinta decisiva per la vittoria con la Lazio, ma si accomoderà ancora in panchina, pronto a dare la scossa quando serve.

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Dove vedere Napoli-Milan in tv

La partita Napol-Milan si giocherà alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Il match valido per la 28a giornata di Serie A si potrà vedere anche in streaming attraverso le piattaforme Dazn e Now Tv con tablet, pc, smartphone e console come Plasystation e Xbox.