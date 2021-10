Bargiggia: “Osimhen nel mirino del Bayern”. Ecco quanto lo valuta il Napoli

Osimhen nel mirino del Bayern Monaco. Paolo Barggia rivela il retroscena di mercato per il dopo Lewandowski.

BARGIGGIA: IL BAYERN MONACO SU OSIMHEN

Il Napoli batte 3-0 il Legia Varsavia e si rilancia nel Girone C di Europa League. Gli azzurri la risolvono nella ripresa, trascinati dalle prodezze griffate da Insigne, Politano e da un Osimhen sempre più decisivo.



Paolo Bargiggia, sul proprio sito ufficiale ha rivelato un retroscena su Osimhen e l’interesse del Bayern Monaco per l’attaccante del Napoli:

“Il Bayern Monaco ha messo l’attaccante del Napoli nella lista degli osservati speciali per il dopo Lewandowski. Il contratto del polacco è in scadenza nel 2023 quando il giocatore avrà 35 anni. Percorso e impatto mostruoso il suo ma doveroso prepararne l’alternativa. E il nigeriano del Napoli è recentemente entrato in nomination per il futuro attacco dei tedeschi”.

Paolo Bargiggia sull’interesse del Bayern Monaco per Osimhen ha poi aggiunto:”Il nigeriano ha il contratto in scadenza nel 2025 ed uno stipendio da 4 milioni netti a stagione con i bonus. Il club di De Laurentiis lo aveva pagato 55 milioni di euro in contanti al Lille più il trasferimento in Francia di alcuni giovani tesserati. A fine stagione, specie se Osimhen continuerà ad avere un impatto così determinante sul campionato, il Napoli si troverà ad un bivio: cedere il nigeriano per una cifra vicina ai 120-130 milioni oppure rinnovargli il contratto per almeno uno o due anni ancora alzando ovviamente lo stipendio. Qualche sondaggio intanto su Victor ha incominciato a farlo anche il Manchester United“, ha concluso Paolo Bargiggia.