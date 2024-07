Osimhen al PSG, Manna e Campos cercano l’accordo: ADL ha preso una decisione

Calciomercato Napoli: trattativa in corso per Osimhen al PSG. Manna e Campos al lavoro per l’accordo. La posizione di De Laurentiis.

Osimhen-PSG, Manna e Campos cercano l’accordo

La cessione di Victor Osimhen resta uno dei temi più importanti in casa Napoli. Sta proseguendo la trattativa con il PSG. Il Corriere dello Sport fornisce i seguenti aggiornamenti:

“L’intesa con il Paris Saint-Germain non c’è ancora, perché il Napoli fa valere i 130 milioni della clausola rescissoria inserita nel contratto di Victor mentre i francesi vogliono lo sconto. Uno sconto importante, considerando che stanno provando a disegnare un’operazione da 100 milioni complessivi. Preferibilmente senza contropartite tecniche. I negoziati sono nel pieno: Manna e il ds dei francesi Campos sono costantemente in contatto a caccia di un accordo che possa mettere d’accordo tutti”.

“Una sorta di romanzo infinito, inaugurato un anno fa con l’offerta di Al-Khelaifi da 150 milioni di euro; 20 in più del valore della clausola prevista nei meandri del mega rinnovo da 10 milioni a stagione fino al 2026, firmato a ridosso di Natale”.

La posizione di De Laurentiis e le offerte del PSG

Il Corriere dello Sport riporta inoltre: “De Laurentiis, dal canto suo, per il momento tende a non derogare più di tanto, non ha intenzione di allontanarsi oltremodo dai parametri, mentre il Psg fa calcoli differenti: ha provato invano a prendere il centravanti e l’incedibile Kvara insieme, in un’unica soluzione, offrendo 200 milioni, e considerando che per il solo Khvicha aveva proposto 110 milioni, diciamo che per Osi è partito da una base vicina ai 90 ma è pronto a toccare quota 100. Sono giorni decisivi”.

