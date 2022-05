Olivera il Getafe fa ostruzione: due alternative per il Napoli

Il Getafe ha deciso di alzare la richiesta economica per Mathias Olivera, così il Napoli vira su altri tre giocatori. Il club azzurro già a gennaio era più che convinto di aver chiuso l’affare con il Getafe, ma Angel Torres ora pretende il pagamento della clausola rescissoria: 20 milioni di euro. Il Napoli potrebbe arrivare al massimo a 15 milioni di euro, ma attraverso dei bonus, ma non si spingerà oltre. Il presidente del Getafe è convinto che tra le cinque offerte in suo possesso ci sarà un club, magari il Benfica, che eserciterà la clausola rescissoria di Olivera.

Intanto il Napoli si è cautelato e sta andando alla ricerca di altri calciatori per la fascia mancina. Anche perché Spalletti è stato chiarissimo: “Ci serve un terzino“. Il tecnico nell’ultima conferenza stampa prima di Spezia-Napoli, ha dato chiare indicazioni di mercato a De Laurentiis, ora sarà la società che dovrà decidere cosa fare. Intanto se salta l’affare Olivera, il Napoli è pronto a fiondarsi su Parisi dell’Empoli e Wijndal dell’Az, secondo quanto scrive Corriere dello Sport. Ma non bisogna sottovalutare Udogie, nome che fino ad ora è passato sotto traccia, ma che rispecchia perfettamente l’identikit dei giocatori che piacciono a De Laurentiis.