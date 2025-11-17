17 Novembre 2025

Napoli, via ai colloqui di Conte: primo confronto dopo la crisi

redazione 17 Novembre 2025
conte (ilbianconero.com) - napolipiu

conte (ilbianconero.com) - napolipiu

Antonio Conte è rientrato oggi a Castel Volturno dopo la settimana di permesso concessa dal club e ha ripreso regolarmente la guida dell’allenamento del Napoli. Il tecnico ha trascorso gli ultimi giorni nella sua abitazione di Torino, mentre la squadra ha continuato il lavoro sotto la supervisione dello staff.

Secondo quanto filtra dall’ambiente azzurro, al suo arrivo Conte avrebbe subito avviato un confronto preliminare con il gruppo, reduce da tre partite senza vittorie. Il dialogo con la rosa proseguirà nei prossimi giorni, quando rientreranno anche i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.

Non è escluso che già entro metà settimana possa esserci anche un intervento del presidente Aurelio De Laurentiis, che nei giorni scorsi ha ribadito pubblicamente la totale fiducia nel tecnico.

Altro

Lang-Imago-Napolipiu.com

Il Mattino: “Napoli, 95 milioni sotto esame”

redazione 17 Novembre 2025
De Laurentiis

Il Mattino: “Conte riappare dopo la fuga silenziosa: a Castel Volturno inizia la resa dei conti”

redazione 17 Novembre 2025
419bfc5144

Il lunedì del Napoli fra presagi, ironia e attese: lo sguardo popolare di Carratelli

redazione 17 Novembre 2025
Conte

Conte rientra a Castel Volturno: il Napoli cerca la normalità dopo la tempesta

redazione 17 Novembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com

Il Mattino: “Napoli, Conte alza la voce: «Mercato, servono rinforzi subito». Pronto un budget da 50 milioni”

redazione 16 Novembre 2025
Infortunio Lobotka, spunta una data per il ritorno

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Lobotka guida la ripartenza: Conte attende risposte dopo il blackout del gol”

redazione 16 Novembre 2025

Ultimissime

conte (ilbianconero.com) - napolipiu

Napoli, via ai colloqui di Conte: primo confronto dopo la crisi

redazione 17 Novembre 2025
Lang-Imago-Napolipiu.com

Il Mattino: “Napoli, 95 milioni sotto esame”

redazione 17 Novembre 2025
De Laurentiis

Il Mattino: “Conte riappare dopo la fuga silenziosa: a Castel Volturno inizia la resa dei conti”

redazione 17 Novembre 2025
Corbo: "La Juve non è la migliore del campionato. Insigne fragile..."

Conte, il giorno del giudizio: a Castel Volturno si decide il futuro del Napoli

redazione 17 Novembre 2025
d7c4c1f6a4f24301ca3bef281acded65-88897-oooz0000

Gazzetta dello Sport: “Colloqui con tutti per ritrovare la squadra scudetto”

redazione 17 Novembre 2025