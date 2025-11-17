Napoli, via ai colloqui di Conte: primo confronto dopo la crisi
Antonio Conte è rientrato oggi a Castel Volturno dopo la settimana di permesso concessa dal club e ha ripreso regolarmente la guida dell’allenamento del Napoli. Il tecnico ha trascorso gli ultimi giorni nella sua abitazione di Torino, mentre la squadra ha continuato il lavoro sotto la supervisione dello staff.
Secondo quanto filtra dall’ambiente azzurro, al suo arrivo Conte avrebbe subito avviato un confronto preliminare con il gruppo, reduce da tre partite senza vittorie. Il dialogo con la rosa proseguirà nei prossimi giorni, quando rientreranno anche i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.
Non è escluso che già entro metà settimana possa esserci anche un intervento del presidente Aurelio De Laurentiis, che nei giorni scorsi ha ribadito pubblicamente la totale fiducia nel tecnico.