Napoli-Union Berlino, Natan titolare: tre i possibili cambi di formazione

Il tecnico Garcia sta valutando tre possibili cambi di formazioni in vista della sfida di Champions League tra Napoli e Union Berlino.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli si prepara per la sfida di Champions League contro l’Union Berlino in programma mercoledì. Il tecnico Rudi Garcia sembra essere in fase di riflessione riguardo alla formazione iniziale, valutando attentamente tre possibili cambi che potrebbero influenzare il destino della partita.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Garcia potrebbe optare per il rientro di Natan nella squadra titolare, sostituendo Ostigard o Rrahmani. Il brasiliano ha dimostrato le proprie capacità in campo e potrebbe essere una scelta strategica per rafforzare la difesa azzurra.

“Tre possibili cambi nella formazione iniziale del Napoli per la sfida con l’Union Berlino in Champions League. Oggi sarà il giorno importante per le valutazioni del tecnico francese che potrebbe decidere qualche cambio contro i tedeschi per arrivare al meglio poi anche all’impegno di domenica contro l’Empoli”.

Oltre al possibile ritorno di Natan, Garcia sta considerando l’impiego di Mario Rui sulla fascia e di Elmas come mezzala o esterno offensivo. Quest’ultimo ha dimostrato la sua efficacia in zona gol durante l’ultima partita a Salerno, diventando una valida opzione per il tecnico francese.

“Detto del probabile rientro di Natan (al posto di Ostigard o Rrahmani?) possibile anche l’utilizzo di Mario Rui sulla fascia e di Elmas che ha dimostrato proprio a Salerno come possa essere efficace in zona gol. Il nordmacedone si propone per il ruolo di mezzala, ma anche per quello di esterno offensivo, proprio come è successo domenica quando è entrato al posto del georgiano Kvaratskhelia”,

L’allenatore azzurro sta lavorando diligentemente per trovare la combinazione vincente e affrontare al meglio l’impegno europeo, prima di concentrarsi sulla sfida di domenica contro l’Empoli. Le sue scelte saranno cruciali per determinare il percorso del Napoli in questa competizione di alto livello.