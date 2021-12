Napoli, post polemico dello staff sanitario: «Il lavoro paga nonostante le bugie»

Polemica dello staff sanitario del Napoli. Il post del dottor Gennaro De Luca, vice del responsabile Raffaele Canonico ha fatto il giro del web.



Lo staff sanitario del Napoli al centro di un post polemico. Secondo quanto riporta il Mattino, il dottor Gennaro De Luca, vice del responsabile Raffaele Canonico, ha pubblicato un post su Facebook per commentare l’attribuzione di un premio da parte di una società di cardiologia di Perugia ai medici azzurri:

«Il lavoro serio e il sacrificio vengono sempre ripagati, al di là e nonostante mistificazioni, bugie, scorrettezze e bassezza umana».

Destinatario del messaggio è probabilmente l’ex responsabile dello staff sanitario del Napoli, Alfonso De Nicola, molto critico sull’operato dei medici azzurri in frequenti interventi radiofonici e televisivi, in cui ha commentato gli infortuni muscolari avvenuti nelle ultime settimane. Sulle parole di De Nicola, che ha lavorato nel club dal 2005 al 2019, non si era registrato alcun intervento della dirigenza.