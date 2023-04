Napoli, Spalletti esalta i tifosi azzurri. Il suo gesto diventa virale

La reazione di Spalletti dopo Lecce-Napoli, immortalata in un video, è diventata presto virale sui social.

Il Napoli ha conquistato una vittoria importante contro il Lecce, che ha consentito alla squadra di restare in testa alla classifica a +16 sulla Lazio. Nonostante la sconfitta per 4-0 contro il Milan, la squadra di Luciano Spalletti è ancora in corsa per lo scudetto, un trofeo che manca da 33 anni.

Dopo la partita contro il Lecce, alcuni tifosi del Napoli hanno deciso di festeggiare la squadra alla stazione. In quel momento, Spalletti era presente sul treno e i tifosi lo hanno notato, decidendo di celebrarlo con canti e cori di sostegno. Il tecnico non è rimasto indifferente a tutto questo affetto e ha deciso di reagire con un gesto che ha fatto impazzire i tifosi.

IL GESTO DI SPALLETTI

Mentre i sostenitori intonavano il coro “Vinceremo il tricolor!”, Spalletti ha deciso di salutarli e di mandare loro un bacio. Questo momento è stato ripreso dai tifosi con i loro smartphone e il video è presto diventato virale sui social media.

Il gesto di Spalletti ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi del Napoli, che hanno apprezzato il fatto che il loro allenatore abbia voluto condividere questo momento di felicità con loro. Questo episodio dimostra ancora una volta quanto il calcio possa essere una passione che unisce le persone e fa nascere emozioni uniche.