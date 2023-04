La Gazzetta punge il Napoli: “Da Lecce arriva un brutto segnale, contro il Milan sarà dura”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport critica la prestazione del Napoli a Lecce lancia l’allarme in vista del Milan.

Il Napoli ha vinto contro il Lecce, ma la vittoria è stata sofferta e pesante per gli azzurri. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, qualcosa sembra essersi inceppato nel meccanismo perfetto fino a ieri del tecnico Spalletti. E proprio nel momento più importante della stagione, quando il Napoli stava cercando di raggiungere obiettivi ambiziosi in campionato e in Champions League.

La tensione è palpabile, e la sfida contro il Milan mercoledì prossimo potrebbe essere decisiva per il futuro del Napoli in Champions: “Qualcosa s’è inceppato nel meccanismo fino a ieri perfetto di Spalletti. E proprio nel momento più importante, quando la lunga rincorsa doveva sbocciare in qualcosa di bello in campionato e, chissà, di storico in Champions. Se non arriva la svolta, mercoledì con i rossoneri sarà dura. Questo Napoli soffre da morire con il Lecc“.

Nonostante la classifica, secondo la Gazzetta il Napoli sia salva, i segnali di nervosismo e di incertezza sono evidenti. Dopo i gol, gli abbracci liberatori dei giocatori sembrano quasi una finale, mentre il nervosismo incomprensibile al 96′ fa temere il peggio.

Anche il Lecce si è dimostrato un avversario ostico, meritando almeno un punto come all’andata. Il Napoli, nonostante la sua capacità di lottare e di essere umile, sembra mostrarsi fragile sotto pressione e non insuperabile.

La classifica è salva, il resto meno. Si capisce dagli abbracci liberatori dopo i gol, neanche fosse una finale, e dal nervosismo incomprensibile al 96’. L’arbitro fischia la fine e non consente a Politano di tirare da centrocampo a porta vuota. Era 2- 1, il Lecce non avrebbe mai pareggiato, ma i nervi erano ancora a fior di pelle. Brutto segnale. Napoli, che cosa succede?”.

“Il Lecce un punto lo meritava come all’andata. Il Napoli sa essere umile e sa lottare, questa è l’unica nota positiva, ma sotto pressione non è insuperabile. Sembra questo il suggerimento più utile per Pioli”

Insomma, la gazzetta dipinge una situazione critica per il Napoli, che, per il quotidiano milanese, sembra avere bisogno di una svolta per riuscire a raggiungere i suoi obiettivi e far felici i suoi tifosi.