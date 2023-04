Pioli: “Napoli, con Osimhen o senza per il Milan non cambia nulla”

Stefano Pioli allenatore del Milan parla della sfida con il Napoli valida per i quarti di finale Champions League.

Pioli per la sfida Milan-Empoli ha utilizzato un turnover molto ampio, tenendo in panchina cinque giocatori tra cui Giroud, Leao e Diaz. Chiaro il segnale del tecnico che a questo punto vuole puntare tutto sulla Champions League, nonostante il quarto posto sia tutt’altro che blindato.

Alla fine il Milan ha pareggiato con l’Empoli. Ma al termine del match Pioli si proietta già sulla sfida con il Napoli e dice: “In campionato abbiamo dimostrato di avere più fame dei nostri avversari. La vittoria contro gli azzurri ci serviva, altrimenti saremo stati in una situazione di classifica ancora più complicata. Probabilmente loro non hanno affrontato la partita con la stessa determinazione“.

Milan-Napoli in Champions League

Secondo Pioli sarà un errore che il Napoli “non ripeterà mercoledì, un po’ perché li abbiamo battuti una settimana fa e poi perché in Champions League le motivazioni saranno al massimo per entrambe le squadre“.

In casa Napoli si registra anche lo stop di Simeone, e con Osimhen ancora in dubbio, c’è solo Raspadori come punta centrale. Pioli sul rientro di Osimhen dice: “Noi già in campionato avevamo preparato la partita pensando che Osimhen fosse titolare. Ha caratteristiche particolari, teniamo conto delle caratteristiche degli avversari. Il Napoli ha grandi qualità, dovremo essere preparati ad essere precisi in tante situazioni”.