Napoli sogna lo scudetto bis

È finalmente partita la nuova stagione del Napoli, dopo lo storico scudetto centrato da Osimhen e compagni. Il 14 luglio gli azzurri, sotto la guida del nuovo tecnico Rudi Garcia, giungeranno a Dimaro, nella magnifica Val di Sole del Trentino. Sono dunque terminate le meritate vacanze per i calciatori protagonisti di un’annata straordinaria. Non c’è più il tecnico Luciano Spalletti ma l’ossatura della squadra è rimasta pressoché la stessa che ha portato al terzo scudetto. Ecco perché i tifosi sognano un clamoroso bis in Italia.

D’altronde le principali antagoniste del Napoli, al momento non appaiono superiori come rosa. L’unica formazione che sembra poter tenere testa agli azzurri è l’Inter. Un’opinione diffusa che peraltro trova conferma sui siti di calcio scommesse. L’Inter è quotata vincente a 2.50, il bis del Napoli a 3.50. Più indietro tutte le altre: la Juventus a 5.00 e il Milan a 7.50. Ben più staccate la Roma a 12.00 e la Lazio a 15.00.

Insieme ai nerazzurri di Simone Inzaghi, attualmente anche gli addetti ai lavori ritengono il Napoli più avanti rispetto alla concorrenza, pur con l’incognita del nuovo allenatore. Rudi Garcia però ha fatto molto bene a Roma e Marsiglia, senza avere a disposizione una rosa competitiva come quella del Napoli attuale. Ecco perché molto probabilmente saranno le due squadre che si contenderanno il tricolore nella stagione 2023-2024.

Con riferimento alle operazioni di mercato, da segnalare tra i nerazzurri il colpo Frattesi, prelevato dal Sassuolo e cercato insistentemente anche da altre big. Non ci saranno più però Brozovic, partito per l’Arabia, ed Edin Dzeko, pronto ad una nuova avventura in Turchia.

Il calciomercato Napoli è ancora praticamente fermo. Occorre però considerare che tutti i più forti, almeno al momento, sono rimasti. È molto probabile che assisteremo per tutta la durata delle trattative, a voci sul futuro di Victor Osimhen, il giocatore più richiesto. Il presidente De Laurentiis è disposto a privarsene solo in cambio di tanti soldi, almeno 150 milioni di euro. Sembrerebbe interessato il PSG, alle prese con la grana del rinnovo di Mbappè. Il club parigino ha proposto 100 milioni, ritenuti insufficienti a far partire l’attaccante del terzo scudetto del Napoli. L’avventura di Zielinski invece sembra essere giunta al capolinea, per il centrocampista polacco un futuro in Arabia Saudita.

Alle spalle del duo Inter-Napoli, troviamo la Juventus di Max Allegri. Il mercato dei bianconeri è ancora fermo, col solo Di Maria aver lasciato Torino. Da pochi giorni si è insediato il nuovo ds Giuntoli, ecco perché a breve sono attese importanti operazioni in entrata e uscita.

Il Milan di Stefano Pioli non sembra al momento poter competere con le prime tre. Gli addii a Sandro Tonali, volato a Newcastle, insieme a quelli di Maldini e Massara nella dirigenza, hanno certamente fatto fare un passo indietro ai rossoneri. Il solo arrivo di Loftus-Cheek dal Chelsea non può bastare.

Infine un accenno alle due romane guidate da Josè Mourinho e Maurizio Sarri. Per gli esperti, entrambe non appaiono in grado di misurarsi con le migliori per lo scudetto, almeno sulla carta. La parola definitiva però spetterà come sempre al campo, con la prima giornata di Serie A al via il prossimo 20 agosto.