Meluso al Napoli: L’ex presidente Chisoli elogia la scelta di De Laurentiis

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Stefano Chisoli, ex presidente dello Spezia, ha elogiato la decisione di Aurelio De Laurentiis di portare Meluso al Napoli. In un’intervista a Radio Crc, Chisoli ha sottolineato l’esperienza e la personalità di Meluso come punti di forza.

“Meluso ha una grande esperienza e credo che De Laurentiis si sia trovato molto bene con lui dal punto di vista umano,” ha detto Chisoli. “È un incarico prestigioso per Meluso, ma De Laurentiis ha fatto una buona scelta.”

Durante il suo periodo allo Spezia, Meluso si è dimostrato un direttore di grande personalità, proponendo giocatori che aveva seguito e che a Lecce non aveva potuto prendere. “Dialoga molto, ma è propositivo e so che in questo periodo in cui non aveva incarichi è andato molto in giro a vedere giocatori,” ha aggiunto Chisoli.

Chisoli ha anche elogiato la stagione straordinaria del Napoli, esprimendo un pizzico di rammarico per la Champions. “Il Napoli ha espresso un gioco europeo bellissimo. Per il futuro le basi sono buone: allenatore e direttore sportivo sono bravi, i giocatori sono forti per cui le premesse ci sono tutte.”

A Napoli, Meluso trova una società strutturata, a differenza dello Spezia che non aveva una squadra competitiva per la Serie A. “Lui ha avuto coraggio ed è stato premiato con la salvezza,” ha detto Chisoli.

Infine, Chisoli ha espresso la speranza che lo Spezia possa tornare in Serie A. “Spero che possa tornare in serie A e se la base rimane, può essere importante per tornare subito in serie A.”

In conclusione, Chisoli ha elogiato anche Pierfrancesco Visci, sottolineando il suo ruolo importante nello Spezia. “Ci ha aiutato molto nella fase organizzativa, nei rapporti con le altre squadre, è un dirigente molto bravo,” ha detto.