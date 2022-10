Il Napoli non si ferma mai: verso Liverpool, il report dell’allenamento. Ultime novità su Sirigu

Il Napoli si allena in vista della sfida con il Liverpool in Champions League, gli azzurri si sono allenati al training a Castel Volturno.

Non c’è un momento di riposo per la squadra di Spalletti che deve giocare martedì in Champions League contro il Liverpool. Gli azzurri devono difendere il primo posto dall’assalto degli uomini di Klopp che però stanno vivendo un brutto periodo. Ieri è arrivata un’altra sconfitta per Liverpool, questa volta contro il Leeds. Nonostante tutto la squadra inglese resta temibile.

Per prendersi il primo posto del Napoli nel Girone A, servirebbe veramente un’impresa sportiva, ma nel calcio non si può mai escludere nulla.

Così Spalletti ha tenuto tutti in riga con la giusta mentalità anche nell’allenamento di oggi dopo Napoli-Sassuolo. “Dopo il successo sul Sassuolo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Liverpool in programma martedì ad Anfield per la sesta giornata di Champions League (ore 21)” viene scritto sul sito ufficiale della società azzurra.

Poi sul report dell’allenamento del Napoli viene aggiunto: “La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro il Sassuolo hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione in palestra e circuito di forza in campo. Di seguito lavoro tattico e partita a campo ridotto. Sirigu ha svolto intera seduta in gruppo. Per Rrahmani terapie e palestra“.