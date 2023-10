L’ex arbitro Chiesa: “Rigore Napoli generoso. Rudiger commette fallo, Turpin doveva fischiare”

L’ex arbitro Massimo Chiesa si è soffermato sull’arbitraggio di Napoli-Real Madrid e sugli episodi del rigore di Zielinski e del terzo gol.

Nel corso dell’ultimo match di Champions League Napoli-Real Madrid, l’arbitraggio è stato al centro dell’attenzione, con particolare riferimento a due episodi controversi. Massimo Chiesa, ex arbitro, ha esaminato a fondo questi eventi nel corso di un’intervista esclusiva a Radio Punto Nuovo, durante il Punto Nuovo Sport Show.

Il primo episodio discusso riguarda il rigore assegnato al Napoli. Chiesa ha spiegato: “Il rigore Osimhen-Nacho? Turpin lo aveva considerato involontario o non lo aveva addirittura visto, poi il VAR lo ha assegnato. Io in presa diretta non lo avrei mai fischiato e vedendo le immagini del VAR mi resta qualche dubbio. A termini di regolamento, il fischio è corretto perché Nacho aumenta il proprio volume e la palla sarebbe arrivata a Zielinski per il tiro in porta”.

Tuttavia, Chiesa ha espresso i suoi dubbi sulla decisione arbitrale: “Sono rimasto però sorpreso, perché la dinamica è stata talmente veloce e ravvicinata, che non avrei fischiato. Il rigore mi è sembrato molto generoso”.

L’ex arbitro ha anche affrontato il fallo di Rudiger prima del corner decisivo del Real Madrid. Chiesa è stato chiaro riguardo a questo episodio: “Il fallo di Rudiger-Garcia prima del corner decisivo? Questo è un discorso diverso. Rudiger commette fallo e Turpin avrebbe dovuto fischiare. Con quella segnalazione, il gol non sarebbe arrivato. C’è da dire, però, che è passato un po’ di tempo dal fischio mancato al gol preso dal Napoli, quindi è scorretto dire che siano due cose consequenziali”.