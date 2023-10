Meret colpevole sul terzo gol? Nista: “Senza deviazione avrebbe potuto impattare meglio e prenderla”

Il portiere del Napoli, Alex Meret, è finito sotto i riflettori per il terzo gol subito dal Real Madrid dopo il tiro di Valverde.

Il portiere del Napoli, Alex Meret, è finito sotto i riflettori per il terzo gol subito contro il Real Madrid. Le critiche si sono concentrate su di lui, ma Alessandro Nista, ex preparatore dei portieri della squadra azzurra, ha espresso un parere che potrebbe cambiare prospettiva.

“Il terzo gol del Real Madrid? Parlare di Meret è diventata una roba fastidiosa”, ha dichiarato Nista a Radio Crc. Ha sottolineato che Meret è un portiere valido, non così diverso dagli altri portieri, e che le continue critiche non sono costruttive né per lui né per la squadra. Secondo Nista, la deviazione quasi impercettibile avvenuta durante il tiro potrebbe aver influito sul modo in cui Meret ha potuto interagire con la palla.

“È un ragazzo valido, poi si può discutere sull’errore in più o sull’errore in meno. È in linea con tutti gli altri portieri. Per il bene della squadra, prima ancora per il bene del ragazzo, vorrei che questo tiro al piccione potesse smettere. Si può parlare di qualche piccola defezione, ma non è quello che ha fatto la differenza. Perché altrimenti si potrebbe parlare di un errore di un giocatore formidabile come Di Lorenzo, ma non sarebbe giusto”.

Nista ha poi aggiunto: “Da addetto ai lavori, posso dire che in occasione del terzo gol c’è stata una deviazione che sembra quasi impercettibile, ma che fa cambiare la direzione alla palla di 8/10cm. Senza quella deviazione credo che l’impatto con la mano di Meret sarebbe stato diverso e avrebbe potuto deviarla meglio. Dopo ci si mette una sfiga disumana con la palla che ti rimbalza dietro la schiena e va in porta, è una cosa che succede raramente. Non fa bene a nessuno e neanche a Meret essere continuamente sul banco degli imputati. Natan non deve gesticolare in quel modo quando spazza la palla perché Meret non la chiama. Poi è evidente che Meret abbia un carattere introverso che non lo aiuta. Non mi posso permettere di esprimere nessun tipo di giudizio”.