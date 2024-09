Sedicesimi di Coppa Italia, Napoli-Palermo: chi arbitrerà la gara, le probabili formazioni e dove vederla

Conte potrebbe rivoluzionare l’undici titolare per dare spazio a nuovi protagonisti sul campo del Maradona.

Con l’avvicinarsi della sfida di Coppa Italia contro il Palermo, il tecnico azzurro Antonio Conte sta valutando significative novità nell’undici titolare del Napoli. Tra i giocatori più motivati a guadagnarsi un posto c’è Giacomo Raspadori, che, dopo aver trovato poco spazio in campionato, punta a una maglia da titolare al ‘Maradona’.

Raspadori pronto a brillare

L’attaccante partenopeo è determinato a sfruttare questa opportunità per dimostrare il suo valore. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Raspadori potrebbe affiancare nel tridente offensivo giocatori come David Neres, il quale ha bisogno di tempo per adattarsi al gioco di Conte. La competizione in attacco è accesa, ma l’azzurro è pronto a dare il massimo per conquistare la fiducia dell’allenatore.

Accanto a Raspadori, il tecnico potrebbe introdurre anche Scott McTominay, che ha mostrato un impatto positivo nella gara contro la Juventus. Lo scozzese potrebbe collaborare con il connazionale Billy Gilmour, in cerca di una chance dal primo minuto per dare un po’ di respiro a Stanislav Lobotka.

In difesa, potrebbe trovare spazio Rafa Marin, mentre Folorunsho è atteso come possibile sorpresa in mediana. La sensazione è che Conte possa optare per un turnover mirato, mantenendo alta la competitività della squadra.

La strategia di Conte, che prevede un 4-3-3 ben delineato, continua a raccogliere consensi tra i giocatori, e il mister sembra deciso a testare nuove combinazioni.

Chi arbitrerà Napoli-Palermo

Di seguito la sestina completa che dirigerà la sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia tra Napoli e Palermo:

NAPOLI – PALERMO Giovedì 26/09 h. 21.00

ARBITRO: Giuseppe COLLU di Cagliari

ASSISTENTI: MONDIN – MASTRODONATO

IV: GUIDA

VAR: PEZZUTO

AVAR: DI VUOLO

Dove vedere la sfida tra Napoli e Palermo

Il Napoli di Antonio Conte si appresta a scendere in campo per il secondo turno di Coppa Italia, affrontando il Palermo di Alessio Dionisi. Questo attesissimo match si svolgerà giovedì 26 settembre 2023, con inizio alle ore 21:00. La partita avrà luogo in contemporanea con l’incontro di Europa League della Roma, impegnata contro l’Athletic Bilbao.

L’ultimo incontro tra Napoli e Palermo risale al 29 gennaio 2017, quando le due squadre si sfidarono in Serie A, gara che si concluse con un pareggio (1-1). Entrambi i club sono pronti a dare il massimo per avanzare nella competizione e riscattarsi, rendendo questa sfida ancora più avvincente.

Gli appassionati di calcio potranno seguire Napoli – Palermo in chiaro su Italia 1. Per chi preferisce la comodità dello streaming, sarà possibile guardare la partita anche sulla piattaforma Mediaset Play, accessibile da pc, tablet e smartphone.