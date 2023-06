Napoli: si tiene Osimhen, anche il Bayern Monaco è ‘spaventato’

Calciomercato Napoli le notizie di oggi: Osimhen al Bayern Monaco, è tutto fermo. Le richieste della società azzurra sono troppo alte. Lo ufficializza un dirigente del club tedesco.

Il club teutonico è una delle squadre più importanti e solide del palcoscenico europeo. Quest’anno ha vinto l’undicesimo scudetto di fila, anche se lo ha fato solo grazie ad una migliore differenza reti rispetto al Borussia Dortmund.

Ma il Bayern è anche una squadra ricca, anche se non sperpera mai il proprio denaro, nemmeno se si tratta di dover comprare un attaccante fortissimo come Osimhen.

Il nigeriano del Napoli è stato eletto miglior giocatore in assoluto della Serie A con i suoi 25 gol in Italia che lo portano ad essere il capocannoniere, a cui si aggiungono doti atletiche uniche al mondo.

Calciomercato Napoli: il Bayern Monaco rinuncia ad Osimhen

L’attaccante ex Lille è sicuramento uno dei prospetti più importanti per il calcio europeo. Ci sono tanti top club che lo cercano, ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis è ambizioso e non vuole lasciarlo partire a cuor leggero.

Ecco perché Uli Hoeness del Bayern Monca parlando di Osimhen al Suddeutsche Zeitung, ha detto: “Kolo Muani? È un ottimo giocatore. Anche Victor Osimhen è molto bravo, ma per me è assolutamente inarrivabile. Harry Kane? No. Ma è chiaro che stiamo cercando un numero 9“.

Quanto vale Osimhen

Non è un mistero che De Laurentiis per cedere Osimhen chiede almeno 150 milioni di euro. Una cifra in grado di spaventare anche quei club che hanno tantissimo soldi da investire.

Al momento il nigeriano ha un contratto con la SSCN fino al 2025. De Laurentiis sta prendendo anche in considerazione l’idea di rinnovare l’accordo con Osimhen; per lui si potrebbe fare uno strappo alla regola e superare il tetto di ingaggi da 3,5 milioni di euro imposto dalla società partenopea.

Il presidente del Napoli vuole vincere ancora e soprattutto vuole restare a livelli altissimi in Champions League, per questo non cederà i suoi campioni tanto facilmente.