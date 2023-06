Napoli, il sindaco Manfredi ha un annuncio su Spalletti: “Lui ancora non lo sa”

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, annuncia l’intenzione di conferire la cittadinanza onoraria all’allenatore Luciano Spalletti per il suo contributo significativo alla vittoria dello Scudetto. Il premio è una sorpresa per Spalletti, che non è ancora a conoscenza della decisione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Mentre la città di Napoli si prepara a festeggiare lo scudetto, il sindaco Gaetano Manfredi ha fatto un annuncio sorprendente riguardo al tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. Durante la presentazione del libro “Campioni per sempre. Terzo scudetto, leggende del Napoli allo specchio” di Gianfranco Coppola, Manfredi ha rivelato che la città intende conferire la cittadinanza onoraria a Spalletti.

“Sicuramente daremo la cittadinanza onoraria a Spalletti perché il tecnico è stato il condottiero di quest’anno”, ha dichiarato Manfredi. “Il mister ha conquistato lo Scudetto con grande professionalità, dedizione ma anche compostezza. C’è stata una proposta unanime del Consiglio comunale che io ho inteso cogliere dal primo momento.”

Spalletti, che ha guidato il Napoli alla vittoria dello Scudetto quest’anno, non sa ancora del premio. Manfredi ha detto: “Abbiamo avviato l’iter per conferire la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti e lo faremo con grande gioia. Lui non lo sa ancora, glielo comunicherò appena possibile“.

L’annuncio arriva mentre Napoli si prepara per la partita contro la Sampdoria, prevista per domenica 4 giugno. La partita sarà seguita da una grande celebrazione dello Scudetto. Tuttavia, nonostante l’aria di festa, c’è una nota di tristezza, dato che Spalletti lascerà il club a fine stagione.

La cittadinanza onoraria è un gesto simbolico che riconosce i contributi significativi di un individuo alla città. È un riconoscimento della dedizione e della professionalità di Spalletti, e un modo per la città di dire grazie per il suo lavoro.