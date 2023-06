A chi tocca con la Sampdoria? Le ultime sulla formazione della grande serata

Pochi dubbi per Luciano Spalletti alla vigilia dell’ultima di campionato tra Napoli e Sampdoria. La probabile formazione azzurra di domani.

Il Napoli si prepara a scendere nuovamente in campo per l’ultima sfida di campionato con la Sampdoria, gara in programma domani 4 giugno alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona. A seguire poi lo spettacolo per la festa Scudetto che andrà in diretta Rai e sarà condotta da Stefano De Martino, con la partecipazione di moltissimi ospiti a sorpresa.

Ma chi scenderà in campo dal primo minuto? Pochi dubbi, riferisce il portale di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, che parla dalla retroguardia con Gollini in porta partire e Bereszynski a sinistra viste le condizioni non al meglio di Olivera e Mario Rui. Con Kim squalificato, Juan Jesus guocherà al fianco di Rrahmani.

Solito trio composto da Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski in mediana mentre in attacco dovrebbero partire titolari Elmas, Osimhen e Kvaratskhelia.

PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Bereszynski; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.