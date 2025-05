Napoli, novità in difesa contro il Lecce: Olivera centrale accanto a Rrahmani, Marin in panchina

In vista della sfida di sabato contro il Lecce, in casa Napoli arrivano importanti novità di formazione. Con le assenze ormai certe di Buongiorno e Juan Jesus, Antonio Conte sembra orientato a una scelta già valutata in precedenza: sarà Mathías Olivera ad affiancare Rrahmani al centro della difesa, mentre Rafa Marin partirà dalla panchina.

Una scelta che non mette in discussione le qualità del giovane difensore spagnolo, ma che risponde a precise esigenze tattiche. Il tecnico azzurro vuole infatti schierare Spinazzola nel ruolo di terzino sinistro e McTominay esterno a centrocampo nel 4-4-2 su cui si sta lavorando in queste ore.

L’idea era già pronta per il match contro il Torino, ma fu poi accantonata all’ultimo per via della febbre accusata da uno degli attaccanti, costringendo Conte a tornare al 4-3-3. Ora, con l’emergenza difensiva e la possibilità di avere tutti gli altri elementi a disposizione, il modulo a quattro centrocampisti torna attuale.

Olivera, che in nazionale con Marcelo Bielsa ha già ricoperto il ruolo di difensore centrale, è considerato ideale per interpretare il ruolo grazie alle sue caratteristiche fisiche e atletiche. Una soluzione d’emergenza, ma già collaudata, in attesa di ritrovare l’assetto completo.