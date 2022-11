Napoli e i Napoletani sono accerchiati. Avete sentito Maradona jr?

Il Napoli si prepara per la ripresa del campionato, ma fuori dal campo Diego Armando Maradona jr lancia un grave allarme.

Accerchiati! Siamo accerchiati ma non solo il Napoli e i napoletani: è tutto il Sud in queste condizioni. Ci scippano scudetti e trofei nel calcio e ci sottraggono risorse e benefici in campo economico-sociale-culturale e con nonchalance incredibile ci accusano di tutti i mali di questo mondo.

Siamo colonia senza giornali e tv e nel calcio come nella politica se le cantano e le raccontano a modo loro. Senza contraddittorio e confronto se la ridono pure. Pensate a quel buontempone del giornalismo lombardo che aveva consigliato alle scuole di calcio italiche di tenere ad esempio l’intervento di Tomori su Ikone in area milanista. “Propongo alle scuole calcio di prendere l’intervento di Tomori e di farlo vedere ai giovani calciatori. Il difensore compie un’autentica prodezza perchè corre partendo da dietro e arriva davanti a cambiare la direzione del pallone”.

Questo è il clima che si è creato intorno al Napoli straripante d’inizio stagione e che tanto preoccupa i fans napoletani. I gravi fatti arbitrali di Fiorentina – Inter, Verona – Juventus e Milan – Fiorentina che nemmeno i Mondiali di calcio hanno assopito preoccupano tantissimo per il prosieguo del campionato.

In proposito si è fatto sentire anche Diego Armando Maradona jr ed è davvero difficile dargli torto. “Se il Napoli continua a fare il Napoli, non ce n’è per nessuno. Però dopo le ultime giornate, temo che qualcuno abbia voglia di rimettere in corsa qualche altra squadra. E questo mi fa un po’ paura. Mi hanno già rubato uno scudetto quattro anni fa, un secondo non riuscirei mai ad accettarlo”.