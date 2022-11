Napoli, Spalletti idea geniale per la ripresa: Sorprenderà tutti

Luciano Spalletti prepara un Napoli nuovo per la ripresa del campionato, durante la sosta lavorerà su una nuova idea.

Napoli, la ripresa del campionato è ancora lontana, si avvicina invece quella degli allenamenti: un lungo viatico a Inter-Napoli che offre a Luciano Spalletti la rassegna di diverse opzioni tattiche.

Al vaglio non c’è un nuovo modulo: la veste tattica migliore per gli azzurri è e resta un 4-2-3-1 che vira sul 4-3-3 in determinati frangenti delle gare

Se tutte le caselle di un’orchestra finora senza stecche sono occupate, Spalletti studia comunque alcune novità nella folta batteria offensiva. Il tecnico alla ripresa vuole sorprendere tutti e ricerca soluzioni che possano fungere a un doppio scopo:

Togliere prevedibilità a un attacco che nella parte conclusiva del 2022 stava cominciando a diventare più leggibile per gli avversari, e tenere viva l’idea di arrivare alla meta tramite ricami sempre nuovi e di difficile interpretazione per gli avversari.

L’IDEA DI SPALLETTI PER IL NAPOLI

Spalletti alla ripresa del campionato di serie A sa che il suo Napoli sarà attaccato da tutti e tutti con l’obiettivo di sgretolarne le certezze acquisite finora.

Il tecnico pensa di valorizzare maggiormente Giacomo Raspadori, fin qui protagonista più in Champions League che in campionato. Per farlo servirebbe dare al classe 2000 un minutaggio più importante che prescinda dalla disponibilità di Victor Osimhen, diventato inamovibile a suon di gol a raffica.

L’idea del tecnico di Certaldo è quindi lavorare a un 4-2-3-1 in cui i due possano convivere in pianta stabile: in questo modo il Napoli di Aurelio De Laurentiis continuerebbe a veder valorizzati due tra gli astri più luminosi del firmamento azzurro e l’intera manovra offensiva ne guadagnerebbe considerando che si tratta di due giocatori che possono scambiarsi di posizione senza troppi problemi. Insomma, Spalletti, sta utilizzando la sosta non per riposarsi ma per partire alla grande soprattutto spiazzando le avversarie.