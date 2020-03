Napoli mercoledì la ripesa degli allenamenti, ma c’è incertezza

La tabella di marcia della SSCN prevede una ripresa degli allenamenti mercoledì, ma dopo l’avviso dei medici potrebbe slittare il rientro alle attività.

Il coronavirus non fa distinzioni e contagia chiunque, così è giusto pensare alla salute di tutti anche dei calciatori e delle loro famiglie, oltre che di tutto lo staff che gira intorno al mondo del calcio. “In considerazione della grave evoluzione dell’infezione nel mondo, vista la crescente diffusione dei contagi anche all’interno del calcio e del personale sanitario a esso dedicato e del progressivo aggravamento della situazione che sta coinvolgendo il sistema sanitario nazionale, i medici della Serie A esprimono forte preoccupazione circa la tutela della salute dei propri tesserati qualora venissero ripresi a breve gli allenamenti e promosse altre attività di aggregazione“. In virtù di questa lettera inviata dai medici sportivi le cose potrebbero cambiare radicalmente. Al momento il campionato non riprenderà ed il presidente Gravina ha fatto capire che prima di maggio è quasi impossibile tornare a giocare.

Anche il Napoli è pronto ad adeguarsi a questo invito dei medici facendo slittare il rientro dei calciatori. Intanto Insigne e compagni proseguono l’attività fisica da casa. Il capitano azzurro ieri si è allenato con la partecipazione del figlio, mentre Mertens è stato filmato mentre correva con tanto di mascherina. Agli infortunati è stata data una tabella personalizzata per evitare che i tempi di recupero possano allungarsi. Il mondo di incertezza è davvero molto alto e lo vivono anche i calciatori. Ci sarà bisogno ancora di qualche giorno per avere una situazione più chiara. L’evoluzione dei contagi da coronavirus darà sicuramente delle indicazioni in tal senso. La speranza di tutti è che presto si possa tornare alla normalità, ritrovandosi magari tutti allo stadio a guardare una sana e divertente partita di calcio. La voglia c’è tutta come hanno dimostrato i tantissimi che hanno risposto all’invito del Napoli nel cantare ‘Un giorno all’improvviso’.