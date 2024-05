Napoli, Manna al lavoro: colloqui con i calciatori e confronto con Calzona

Il nuovo ds del Napoli, Giovanni Manna, ha avviato il suo lavoro di rifondazione incontrando i giocatori e il tecnico Calzona per conoscere la rosa.

Il nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, non perde tempo e si è subito immerso nel lavoro per la rifondazione della squadra. Dopo il suo insediamento, il dirigente ha intensificato la sua presenza a Castel Volturno per conoscere da vicino l’ambiente partenopeo.

Secondo quanto riportato da Umberto Chiariello a Radio Napoli Centrale, Manna ha trascorso l’intera giornata di ieri nel centro tecnico azzurro insieme al vice presidente Edoardo Chiavelli. Un segno di discontinuità rispetto al recente passato, con il presidente De Laurentiis che ha preferito non presenziare.

Il nuovo ds ha voluto subito toccare con mano i campi d’allenamento e gli uffici, ma soprattutto ha avviato una prima ricognizione sulla rosa attuale incontrando personalmente ogni singolo calciatore del Napoli per dei colloqui individuali. Un’occasione per presentarsi e conoscere più da vicino le risorse a disposizione.

Ma non solo, Manna ha anche avuto un confronto con l’allenatore Francesco Calzona, al quale ha chiesto un parere su pregi e difetti di ciascun elemento della rosa. Un modo per farsi un’idea più precisa sulle situazioni da gestire in vista della prossima stagione.

Insomma, il nuovo dirigente non ha perso tempo e sta già lavorando alacremente per mettere le basi del nuovo corso azzurro. Ascoltare le voci dell’ambiente e visionare con i propri occhi la situazione attuale sono i primi passi di un lavoro di rifondazione che si preannuncia molto articolato e impegnativo.