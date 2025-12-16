Napoli, Mainoo resta un obiettivo: si tratta col Manchester United per il prestito

Il mercato entra nel vivo e il Napoli fa sul serio. Con l’ultimo turno di campionato alle spalle, l’attenzione della dirigenza azzurra si concentra su Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United che rappresenta una delle priorità per rinforzare la rosa di Antonio Conte nella seconda parte di stagione. Come riporta Il Mattino di Napoli, nelle prossime ore il club azzurro tornerà a confrontarsi con i Red Devils, ribadendo una linea chiara: prestito di sei mesi, senza diritto di riscatto.

Una formula che trova resistenze a Manchester. Il nuovo allenatore dello United, Amorim, non ha mai avallato l’ipotesi di una cessione definitiva del giocatore. Un timido tentativo dell’entourage di Mainoo di aprire a un trasferimento a titolo permanente è stato subito respinto: il centrocampista resta un patrimonio del club inglese, sottolinea Il Mattino di Napoli.

La situazione, però, resta fluida. Amorim sta valutando l’evoluzione della rosa, anche alla luce della Coppa d’Africa che potrebbe sottrargli alcune pedine. Nella sua testa prende forma anche un possibile cambio di sistema, dal 3-4-3 al 4-3-3, soluzione che potrebbe aprire nuovi spazi proprio a Mainoo. Per questo Manna e la dirigenza azzurra attendono risposte rapide, evitando di farsi trovare impreparati.

La concorrenza, infatti, non manca. Gli agenti del centrocampista inglese si stanno guardando intorno: Galatasaray, Everton e Fulham hanno manifestato interesse per un prestito di sei mesi, mentre anche alcuni club di Bundesliga hanno chiesto informazioni. Il Napoli resta una destinazione gradita, ma non l’unica sul tavolo, evidenzia ancora Il Mattino di Napoli. I contatti informali non sono mai mancati, anche attraverso i legami con McTominay e Hojlund, che hanno mantenuto vivo il dialogo nelle ultime settimane.

Capitolo attacco: Ambrosino verso l’addio

Sul fronte uscite, diversi club di Serie A e Serie B hanno chiesto informazioni per Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino. Per il centrocampista, Conte è stato chiaro: le difficoltà numeriche del reparto rendono complicata qualsiasi cessione. Diversa la situazione di Ambrosino: se Lucca confermerà la volontà di restare a Napoli, l’attaccante di Procida dovrebbe partire in prestito.

Su Ambrosino si sono mosse diverse società: il Pisa in Serie A, la Sampdoria e altri club di B. Al momento non ci sono trattative avanzate, ma la sensazione è che la situazione possa sbloccarsi dopo il 15 gennaio, nella fase finale della finestra invernale. Attenzione anche al Celtic, con l’allenatore Nancy alla ricerca di un ulteriore rinforzo offensivo: Ambrosino era già tra i profili preferiti in estate, ricorda Il Mattino di Napoli.

Il mercato del Napoli entra così nella sua fase decisiva, tra un colpo internazionale a centrocampo e movimenti mirati in uscita, con Conte che attende rinforzi funzionali per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.