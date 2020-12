Napoli-Lazio: Gattuso ha una tentazione, ecco le scelte di formazione

Gattuso è pronto a schierare tre attaccanti nella formazione che scenderà in campo con la Lazio, sono fuori Mertens, Insigne e Osimhen.

La profonda rosa del Napoli permette a Gennaro Gattuso di schierare con la Lazio una formazione competitiva anche con le assenze di Insigne, Mertens e Osimhen. Il capitano azzurro è squalificato, gli altri due sono infortunati e ritorneranno solo nel 2021. Il tecnico non cerca scuse e con biancocelesti di Inzaghi sa di potersela giocare alla pari nonostante le assenze. Anzi, secondo Corriere del Mezzogiorno, Gattuso non vuole rinunciare al suo modulo 4-2-3-1 e nemmeno a schierare tre attaccanti più Zielinski dietro le punte. La tentazione è quella di lanciare Politano a destra, Lozano a sinistra e Petagna centrale. A quel punto in panchina resterebbe solo Llorente come punta centrale e Elmas pronto a prendere il posto di uno dei due esterni.

Al momento le scelte del tecnico sono condizionate da assenze e infortuni. Rinunciare a Osimhen e Mertens contemporaneamente non è semplice. L’assenza del nigeriano è importante, dato che il nuovo modulo era stato studiato proprio per sfruttare le sue caratteristiche. Con la Lazio toccherà a Petagna non far rimpiangere nessuno dei due. L’ex Spal con l’Inter ha sfiorato il gol, ma da lui ci si attende qualche rete in più.

Napoli-Lazio: probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt (Acerbi), Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic,

Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko;

Politano, Zielinski, Lozano; Petagna.