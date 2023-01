Giaccherini: “Il Napoli può superare la Juventus dei 102 punti di Conte”

Emanuele Giaccherini ritiene che questo Napoli può superare la Juventus di Antonio Conte che ottenne 102 punti nel 2013-2014

Emanuele Giaccherini, ex giocatore di Napoli, Juventus e Chievo Verona, è convinto che il Napoli di Luciano Spalletti può superare la Juventus di Antonio Conte che nel 2013-2014 vinse lo scudetto con 102 punti. Ai microfoni di Radio CRC, nel corso di Si gonfia la rete, l’ex calciatore dichiara: “Abbiamo vinto tante squadre vincere lo scudetto, ricordo la Juventus di Conte, squadre di un livello altissimo, ma penso che questo Napoli possa superare un po’ tutti. La società, gli scout e i direttori sono stato bravissimi a trovare questi giocatori un po’ sconosciuti. Hanno investito poco e il valore di questi giocatori è triplicato. Un applauso alla società e all’allenatore che li ha valorizzati”.

Giaccherini ammette che Mario Rui non giocava in passato nel Napoli perché il titolare era Ghoulam

Giaccherini ha poi proseguito: “Mario Rui non mi stupisce, ho giocato con lui per più di un anno e ha sempre avuto una qualità tecnica incredibile. In quel momento c’era Ghoulam che stava benissimo ed era il titolare. Mario Rui sta crescendo tantissimo e ieri ha fatto un passaggio da trequartista, non da terzino. Anche all’inizio del campionato quando Osimhen era infortunato, sia Raspadori che Simeone non hanno fatto pesare quell’assenza, forse il Napoli giocava anche meglio sotto alcuni punti di vista”.