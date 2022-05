Napoli su Jesper Karlsson, la stella dell’AZ può infiammare il Maradona. La verità su Svanberg e Hickey

Napoli su Jesper Karlsson. Secondo l’intermediario Mario De Rossi il club di De Laurentiis avrebbe chiesto informazioni all’AZ Alkmaar per l’ala offensiva.

Jesper Karlsson nel mirino del Napoli. L’intermediario di calciomercato Mario De Rossi ai microfoni di Radio Marte ha riferito un retroscena sui movimenti del club partenopeo: “Il Napoli ha chiesto informazioni agli olandesi di Eredivisie dell‘AZ Alkmaar per l’ala offensiva della nazionale svedese Jesper Karlsson. E’ un giocoliere in grado di trascinare il ‘Maradona’. Ritengo che possa già consacrarsi in un top club sotto la guida di un allenatore esperto come Luciano Spalletti“.

Chi è Jesper Karlsson l’esterno che piace al Napoli.

Classe 1998, Karlsson è stato uno dei migliori giocatori dell’Erevidisie 2021-’22, in cui ha segnato con continuità, nonostante la posizione defilata in campo. Diciannove reti realizzate, in tutto, così distribuite: 15 in campionato, 3 in Coppa d’Olanda e una in Conference League. Il tutto condito da ben 12 assist, dieci in campionato e due in Conference, segnale chiarissimo di come lo svedese, oltre che di fiuto del gol, sia anche dotato di una visione di gioco di alto livello e sia portato a giocare con e per i compagni.

Mercato Napoli: Svanberg e Hickey

Il Napoli pensa a Jesper Karlsson dell’AZ Alkmaar e non solo. Gli azzurri hanno messo alcuni calciatori nel mirino tra i quali Svanberg e Hickey. L’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia, ha appena compiuto 21 anni, la dice lunga sul nuovo corso dei partenopei. De Laurentiis vuole ragazzi giovani e di prospettiva, è in quest’ottica spiccano i nomi di Svanberg e Hickey.

Mattias Svanberg che rispetto ai suoi «colleghi» inseriti nel casting, sa quasi di «vecchio», eppure ne ha solo ventitré, li ha fatti a gennaio; e Aaron Hickey, invece, è addirittura un fanciullo o poco più, dovendo toccare i 20 tra un mesetto. Entrambi sono profili molto graditi a Giuntoli.

Napoli, la regola per il mercato

Il Napoli se vuole restare una squadra ambiziosa non può incentrare tutto il mercato sulle “prospettive”. Agli azzurri serviranno anche elementi di esperienza, dotati di quella sana capacità di leggere le situazioni e i momenti di una stagione e anche di una partita. Servirà gente che aiuti i più giovani nei momenti di difficoltà e soprattutto capaci portare personalità all’interno di un gruppo che troppe volte ha fallito gli obbiettivi, proprio a causa della poca forza mentale.