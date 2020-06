Napoli-Inter: Politano titolare, Fabian Ruiz e Mertens preoccupano

Ultime novità sulle probabili formazioni di Napoli e Inter. Mertens e Fabian Ruiz preoccupano Gattuso, Conte lancia Eriksen titolare.

Il Napoli torna in campo contro l’Inter nel match valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Dopo oltre 100 giorni di stop non è semplice trovare la condizione fisica giusta, ecco perché ci sono molti dubbi sulle probabili formazioni di Napoli e Inter.

Secondo le ultime notizie riferite da Sky nel Napoli preoccupano le condizioni di Fabian Ruiz e Mertens. Entrambi i calciatori hanno avuto qualche problema fisico in settimana e quindi sono monitorati costantemente. Manolas non ce la fa quindi al suo posto gioca Maksimovic. Politano sembra in netto vantaggio per un posto da titolare al posto di Callejon. In mediana anche Allan non è al meglio, potrebbe giocare Elmas con Zielinski e Demme.

Napoli-Inter le probabili formazioni: Eriksen titolare

Antonio Conte vuole ribaltare la gara di andata, in cui il Napoli si impose per 1-0 al San Siro proprio grazie al gol di Fabian Ruiz. Il tecnico dell’Inter è pronto a cambiare leggermente il suo modulo per dare spazio dal primo minuto al super acquisto di gennaio: Eriksen. L’ex Tottenham non ha ancora brillato fino ad ora nel modulo di Conte, ma ora si cercherà di metterlo nella sua posizione preferita.

Ecco le probabili formazioni di Napoli e Inter:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte