Napoli in lotta scudetto con i playoff: l’ipotesi diventa concreta

Ci sarebbe anche il Napoli nella lotta scudetto con l’adozione dei playoff. Questa prospettiva diventa sempre più concreta e viene discussa dalla Figc.

Se il Napoli dovesse mantenere la sesta posizione in classifica, potrebbe partecipare alla corsa per lo scudetto. Gli azzurri prima del blocco per l’emergenza covid stavano risalendo al china, grazie anche alla cura Gattuso.

Con i playoff il Napoli sarebbe in corsa scudetto. Questa possibilità si sta facendo sempre più concreta. In Federazione se ne parla continuamente, anche perché non si può escludere la possibilità che il campionato sia costretto a fermarsi di nuovo. Per concludere la stagione sarebbe necessario avviare un mini torneo per assegnare non solo lo scudetto ma anche le posizioni europee. Una prospettiva che vede protagonista anche la squadra di Gennaro Gattuso, che si è fatta trovare in forma alla ripresa degli allenamenti individuali e pronta a seguire le indicazioni del tecnico per rientrare a contatto con il campo.

Scudetto e playoff: ecco le prime indiscrezioni

Secondo quanto rivela La Stampa nel caso il campionato slittasse oltre il 20 giugno o venisse nuovamente interrotto allora si pensa ad un mini torneo per assegnare titolo e posizioni europee. Il Napoli sarebbe inserito nei playoff per la lotta scudetto. Le fasce ipotizzate sarebbero tre: una per lo scudetto, una per definire la classifica e le qualificate all’Europa League ed una per la salvezza.

La prima fascia potrebbe essere composta da 6 squadre (ed il Napoli ci rientrerebbe secondo l’attuale classifica di Serie A ndr) oppure da otto squadre. Questa seconda ipotesi appare quella più accreditata al momento. In ogni caso la possibilità che giochino i playoff e dei playout prende sempre più corpo, tanto che il prossimo 3 giugno il consiglio federale della Lega con ogni probabilità ne declinerà il format, chiarendo tutti gli aspetti di questa nuova soluzione per terminare la competizione.