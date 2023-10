Rudi Garcia non ha ancora la fiducia di De Laurentiis, il Napoli è demoralizzato e il tecnico in bilico: previsto oggi nuovo blitz del presidente a Castel Volturno.

CALCIO NAPOLI – La situazione in casa Napoli continua ad essere molto tesa. L’allenatore Rudi Garcia non ha ancora incassato la totale fiducia da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, come riporta oggi il Corriere dello Sport.

Il tecnico francese rimane in bilico, ad un passo dall’esonero dopo la sconfitta contro la Fiorentina prima della sosta. La squadra appare demoralizzata e Garcia fatica a trovare la giusta quadra.

Proprio per questo, è atteso per oggi un nuovo blitz del presidente De Laurentiis a Castel Volturno, dopo la visita di giovedì scorso seguita al ko contro la Viola dove era stato ad un passo dal sollevare il tecnico dall’incarico.

Il patron azzurro, reduce dall’assemblea di Lega a Milano, tornerà a dialogare con l’allenatore e la squadra per capire come risollevare il morale e ritrovare la giusta serenità in vista della ripresa del campionato.

La fiducia in Garcia non è stata ancora totalmente rinnovata e la posizione del tecnico resta in bilico. Starà a lui convincere De Laurentiis e invertire la rotta sul campo per consolidare la propria panchina.