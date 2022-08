Napoli, Gaetano squalificato 2 turni per il messaggio a Parigini: “Ci lasci i 3 punti venerdì?”

Gianluca Gaetano squalificato per due turni per un messaggio WhatsApp a Vittorio Parigini prima di Como-Cremonese.

Non potrà prendere parte alle prime due giornate di campionato con la maglia del Napoli Gianluca Gaetano, rientrato in Campania dopo il prestito alla Cremonese e la promozione diretta conquistata dai lombardi grazie al secondo posto nella stagione regolare di Serie B.

Il trequartista ha dato il proprio contributo alla causa con 7 goal in 35 presenze, utili per racimolare i 69 punti che alla fine hanno significato festa per il popolo grigiorosso: gli ultimi tre sono arrivati a Como il 6 maggio, in concomitanza col ko del Monza a Perugia che ha sancito il sorpasso in classifica ai danni dei brianzoli.

Proprio il match del ‘Sinigaglia’, vinto dalla Cremonese per 2-1, è finito sotto la lente d’ingrandimento della Procura Federale per un messaggio inviato su WhatsApp il 2 maggio da Gaetano a Vittorio Parigini, suo amico e, in quella circostanza, anche avversario.