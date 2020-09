Milik-Roma la trattativa subisce uno stop. Dopo le visite mediche la Roma chiede un forte sconto. Napoli furioso.

Ancora uno stop nella trattativa tra la Roma e il Napoli per Milik. L’affare al momento sembra essere bloccato.

A tenere tutto in stallo è non è solo la situazione tra Arkadiusz Milik e il Napoli. Il polacco non ha ancora l’accordo totale con il club per alcune questioni irrisolte, una legata alle multe post ammutinamento, un’altra legata invece ai diritti di immagine.

Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello sport, ci sarebbe un nuovo problema tra la Roma e il Napoli per Milik. Ecco quanto evidenziato:

“Tra gli agenti dell’attaccante polacco e il Napoli non ci sono stati passi avanti sulla questione multe e questione legali. Ballerebbe circa un milione di euro, che Milik non vorrebbe lasciare al club azzurro. Quello lo scoglio più grosso – si legge – a cui si sono aggiunge una richiesta che avrebbe del clamoroso“.

La gazzetta aggiunge: “La Roma, in pratica, nonostante le visite mediche di Arek Milik abbiano dato esito positivo, avrebbe avuto una telefonata con il traumatologo svizzero Georg Ahlbaumer che potrebbe aver innestato dei dubbi nella testa della proprietà giallorossa, al punto da chiedere una riformulazione del pagamento.

Napoli ovviamente furioso, sia per questa ulteriore richiesta della Roma, sia perché il calciatore non vuole accettare le richieste di De Laurentiis sul versante dei danni di immagine relativi al post ammutinamento dello scorso novembre“.