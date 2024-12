Napoli, flop Marin e Juan Jesus: tre nomi per gennaio

Le prestazioni contro la Lazio non hanno convinto la dirigenza azzurra. Il club valuta diversi profili per il mercato di gennaio.

Le difficoltà mostrate dal reparto arretrato del Napoli preoccupano la società. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la prova offerta contro la Lazio da Rafa Marin e Juan Jesus avrebbe spinto il club a intensificare la ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio.

La difesa azzurra, che ha visto anche l’adattamento di Zerbin sulla fascia destra e una prova insufficiente di Spinazzola a sinistra, non ha convinto. “Una prestazione al di sotto delle aspettative dell’allenatore”, sottolinea il portale, evidenziando come Marin potrebbe lasciare il club nella prossima finestra di mercato, mentre Juan Jesus non ha offerto le garanzie sperate.

Per colmare queste lacune, la dirigenza partenopea starebbe valutando diversi profili. In cima alla lista dei desideri ci sarebbero Jakub Kiwior, Ardian Ismajli e il giovane Martin Vitik, che andrebbero ad affiancare i titolari Buongiorno e Rrahmani nella seconda parte della stagione.