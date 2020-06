Napoli: ecco i convocati per la sfida con il Verona, out Manolas

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha diramato la lista ufficiale dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta di Verona, out Manolas.

Kostas Manolas non sarà presente alla trasferta di Verona, sfida valida per la 26a giornata di campionato di Serie A. Gennaro Gattuso deve rinunciare ancora al difensore greco che continua ad accusare problemi fisici, anche se le sue condizioni sono in miglioramento.

Ecco la lista dei convocati di Gattuso per Verona-Napoli:

Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano.

Verona-Napoli: report allenamento

Con l’assenza di Manolas il tecnico del Napoli si affiderà di nuovo alla coppia centrale Maksimovic-Koulibaly, mentre sugli esterni Di Lorenzo è sicuro di un posto da titolare e sulla sinistra Mario Rui è in vantaggio su Hysaj. in porta ci va Ospina. Possibili cambi a centrocampo con Allan che scalpita. In attacco torna Politano, mentre Mertens è in vantaggio su Milik. Al momento resta confermato Lorenzo Insigne che è segnalato come uno dei calciatori più in forma. Il capitano del Napoli sta diventando sempre di più un un punto fermo per mister Gattuso che gli sta dando tanto fiducia, ripagata dal calciatore con ottime prestazioni sul terreno di gioco.