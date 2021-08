Oggi al Konami Training Center è in programma una doppia seduta di allenamenti in vista della partita di domenica alle 18.30 contro il Genoa.

In mattinata la squadra si è allenata in due gruppi, con i difensori che hanno svolto un lavoro di tattica, mentre gli altri una partita a campo ridotto.

Lavoro a parte per Ghoulam, Demme e Zielinski ha svolto lavoro di terapia in palestra e Ounas lavoro per affaticamento muscolare.

Nel pomeriggio la seconda parte degli allenamenti.