Dimaro, ottavo giorno di lavoro: c’è Edo De Laurentiis. Manna alle prese con telefonate continue

Ottavo giorno di lavoro a Dimaro per il Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna alle prese con operazioni di mercato.

Il ritiro estivo del Napoli a Dimaro entra nel vivo con una serie di sviluppi interessanti. La squadra partenopea sta affrontando la sua ottava giornata di lavoro, iniziando con una intensa sessione in palestra che ha visto anche la partecipazione calorosa dei tifosi, entusiasti e pronti a sostenere la loro squadra.

Ieri è stato un giorno di particolare rilievo con l’arrivo del vice presidente Edoardo De Laurentiis, che ha preso parte attivamente all’ambiente del ritiro. Oggi, al mattino presto, è stato avvistato passeggiare lungo la pista del campo di Carciato mentre era intento ad osservare attentamente l’allenamento degli azzurri.

Nel frattempo, Giovanni Manna, direttore sportivo della SSC Napoli, è impegnato sul fronte calciomercato. Il dirigente, visibilmente concentrato, ha percorso i bordi del campo di allenamento mentre era alle prese con telefonate continue, probabilmente discutendo strategie di mercato per il club. Tra i nomi più caldi sul tavolo, si continua a parlare di possibili movimenti per Victor Osimhen in uscita, mentre si lavora intensamente per assicurare l’arrivo di Romelu Lukaku e Mario Hermoso. Non è da escludere nemmeno l’interesse per Marco Brescianini del Frosinone, che potrebbe aggiungersi alla rosa azzurra.

Il clima intenso e decisamente attivo a Dimaro promette ulteriori sviluppi nelle prossime giornate, mentre i tifosi rimangono in attesa di ulteriori novità sul fronte dei trasferimenti. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti dal ritiro partenopeo.