Napoli con la Salernitana due cambi in formazione per Spalletti

Luciano Spalletti sta pensando a due cambi nella formazione del Napoli che domenica sfida al Salernitana per l’undicesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria con il Bologna e dopo il pareggio con la Roma vogliono riprendere ad accumulare vittorie. La Salernitana ha avuto un sussulto con la vittoria contro il Venezia fuori casa e cerca continuità di risultato. Per la sfida dell’Arechi i granata sperano nell’impresa contro il Napoli, puntando su Ribery ed i progressi fatti dopo l’arrivo di Colantuono.

Spalletti, che ritorna in panchina dopo la squalifica, sa perfettamente che non può dare nulla per scontato e sta preparando le contromosse. Il tecnico medita due cambi per la formazione del Napoli che sfida la Salernitana. Spalletti pensa a all’ingresso da titolare di Zielinski al posto di Elmas e Politano al posto di Lozano. Difficile che ci saranno altri cambi. Portiere e difesa sono quasi confermati d’ufficio anche perché l’infortunio di Manolas, Ghoulam non ancora al meglio, così come Malcuit, non permettono di fare tanti cambi. A centrocampo sarà complicatissimo rinunciare al professor Fabian Ruiz sostenuto da Anguissa. Così come in attacco Osimhen e Insigne sono inamovibili. I due attaccanti hanno avuto anche un chiarimento sulla questione del secondo calcio di rigore tirato da Insigne con il Bologna. Pace fatta tra Insigne e Osimhen, anche se non c’è mai stato un vero e proprio scontro.