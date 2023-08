Napoli: col Sassuolo ci saranno due grandi novità in formazione

La formazione del Napoli che gioca col Sassuolo avrà due novità: partono dal primo minuto Kvaratskhelia e Anguissa.

Notizie Calcio Napoli – Garcia avrà il compito di tenere fuori la vicende di calciomercato dalla testa dei calciatori. Ci sono tante vicende che tengono banco in queste ore, dalle lamentele dell’agente di Zanoli, alla voglia di andare via di Demme, così come Gaetano che non sa quale sarà il suo futuro. Insomma trovare la tranquillità non sarà facile, ma è necessario, anche perché le big sono partite tutte fortissimo, ad eccezione della Lazio.

Napoli-Sassuolo: la probabile formazione

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Intanto il tecnico francese ha recuperato tutti gli atleti e dunque può decidere come schierare la squadra domani sera contro il Sassuolo, compreso Frank Zambo Anguissa che sta ritrovando la condizione migliore. Dunque vedremo di fatto la squadra dello scudetto, con l’eccezione di Kim Minjae, passato al Bayern Monaco (al suo posto probabilmente il brasiliano Juan Jesus)“.

Nella formazione del Napoli che sfida il Sassuolo ci sarà anche Kvaratskhelia. Il georgiano, anche lui al centro di voci sul rinnovo di contratto, ha recuperato dall’affaticamento muscolare. Garcia potrà schierarlo dal primo minuto sulla fascia sinistra d’attacco, dove ha giocato Raspadori nel match di esordio contro il Frosinone.