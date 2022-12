Napoli: occhi sui gemelli Shpendi del Cesena

Il Napoli segue i gemelli Shpendi, attaccanti di 19 anni in forza al Cesena oggetto del desiderio del calciomercato di tante società.

I due giocatori albanesi si stanno mettendo in mostra con il Cesena. La giovane età e le buone prestazioni hanno fatto accendere i riflettori su questi due giocatori. Il Cesena al momento non vuole liberarsi degli attaccanti, ma sa che difficilmente riuscirà a tenerli in rosa anche al termine di questa stagione.

La notizia di un interesse del Napoli per i gemelli Cristian e Stiven Shpendi viene data da Alfredo Pedullà di SportItalia che dice: “Da mesi sono tenuti monitorati da tanti operatori. Recentemente anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha monitorato i due giocatori. Il Napoli li sta valutando e non è escluso che possa chiudere il colpo, prendendo entrambi i giocatori, oppure puntando su uno dei due. La valutazione complessiva è di almeno 3 milioni di euro ma è destinata a crescere nel corso di questa stagione“.

Il Napoli oltre ai gemelli Shpendi tiene monitorati anche altri giovani calciatori. Piace tantissimo Pafudni dell’Udinese, calciatore che ha la famiglia di origini napoletane. Mentre con il Verona c’è un discorso avanzato per Ilic. Altro giovane di grandissime prospettive è Baldanzi dell’Empoli. Anche in questo caso il Napoli ha un ottimo rapporto con la società azzurra.