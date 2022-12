Pezzella: “Samardzic a gennaio niente Napoli. Pafundi deve pensare a crescere”

Il Napoli guarda in casa Udinese per rafforzare la rosa della prossima stagione: Becao, Pafundi e Samardzic tra gli obiettivi di Giuntoli.

Lazar Samardzic è uno dei giocatori che più piace al Napoli ed Spalletti, sull’argomento Franco Pezzella di Udinese Tv ha detto: “È un giocatore molto importante, ma la società friulana a gennaio non ha alcuna intenzione di cederlo, anche perché di solito durante il mercato invernale non fa grandi movimenti. L’Udinese è sempre molto abile a far crescere i suoi calciatori e lo sta dimostrando anche in questo caso“.

Si parla anche di Becao nel mirino del Napoli, con il difensore che ha il contratto in scadenza nel 2024: “L’Udinese instaura sempre un ottimo rapporto con i giocatori. Lo si è visto anche con Deulofeu che è stato vicino al Napoli, ma ha sempre detto di restare con piacere in Friuli. Il fatto che Rodrigo Becao sia in scadenza non è un grande problema per la società“. Altro grande talento di casa Udinese è Simone Pafundi: “Il giocatore è molto giovane e deve pensare alla crescita. In questo l’Udinese è abilissima, ecco perché è sulla bocca di tutti. Non bisogna mettere pressione a Pafundi, gli va dato il tempo di crescere e magari di mettersi in mostra in prima squadra”.