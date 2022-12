“I giocatori della Juve vanno squalificati per un mese”

Si torna a parlare del caso Juventus, con la violazione dell’articolo 31 i giocatori bianconeri coinvolti rischiano 1 mese di squalifica.

La Juve ha perso la prima partita con la Procura. I bianconeri volevano che il processo fosse spostato, invece è rimasto a Torino. Ma gli accertamenti vanno avanti, anche perché la questione è veramente molto grossa. L’inchiesta Prisma rischia di scoperchiare un calderone tremendo, anche se dalla parte della società bianconera si continua a sottolineare che non c’è stata nessuna violazione delle norme.

Una delle problematiche più importanti finite sotto la lente di ingrandimento della Procura è il pagamento dei giocatori e la rinuncia a parte dei stipendi, durante il Covid. Un punto che riguarda anche la giustizia sportiva. Sul tema è intervenuto Paolo Ziliani che richiama anche un articolo di giornale e scrive: “Come ho già scritto, i giocatori della Juventus, tutti rei confessi per la manovra stipendi, vanno squalificati per almeno un mese e multati di una somma non inferiore a quella illegalmente percepita. Io prevedo una squalifica a giugno e una sanatoria, che ne pensa Abodi?”

Su questo specifico caso pesa la chat whatsapp in cui c’è un messaggio di Chiellini che chiede ai suoi ex compagni di squadra di non parlare di quanto sta accadendo con i media.