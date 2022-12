Damiani: “Se il Napoli vince con l’Inter sarebbe un problema…”

Oscar Damiani operatore di mercato, parla della sfida di Serie A in programma il 4 gennaio 2023 allo stadio San Siro.

Damiani ai microfoni di Radio Crc dice: “Inter-Napoli è decisiva solo per l’Inter perchè se il Napoli vincesse, sarebbe un problema per la squadra di Inzaghi recuperare questa distanza“.

Ma si parla anche di calciomercato con lo scambio tra Sampdoria e Napoli, con Bereszynski in azzurro e Zanoli in blucerchiato. Ecco quanto dichiarato da Damiani: “Zanoli è un ottimo giovane, ma Bereszynski è una certezza, è tra i migliori in Europa nel suo ruolo e può essere un’ottima operazione per il Napoli. Mi fido di Giuntoli che è uno bravo. E’ un collaboratore di altissimo livello e quello che ha fatto nell’ultimo periodo lo dimostra. Quest’estate il Napoli ha lavorato benissimo e non era semplice mandare via i senatori e puntare su altri calciatori. Raspadori è un ragazzo intelligentissimo, ha un grande fisico e si sa muovere in un modo straordinario tra le linee e pure sotto porta è molto bravo. Con Osimhen forma una coppia ben assortita.

Italiani bravi e giovani ci sono, giocano poco e le società spesso preferiscono puntare sugli stranieri. I convocati di Mancini sono tutte belle speranze, ma non hanno dimostrato di saper giocare ad alti livelli. Amrabat della Fiorentina ha fatto un ottimo Mondiale, sta continuando a crescere”.