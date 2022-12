Napoli: contatto per Becao dell’Udinese

Calciomercato Napoli – Cristiano Giuntoli segue Rodrigo Becao difensore di proprietà dell’Udinese con contratto in scadenza nel 2024.

Il Napoli tiene sempre i fari accesi alla ricerca di opportunità che arrivano dal calciomercato. Una di queste può essere Becao. Il difensore dell’Udinese sta disputando un ottimo campionato con la maglia bianconera, ma il suo contratto è in scadenza e non sembra si riesca a trovare l’accordo per il rinnovo. Il giocatore brasiliano a 26 anni si guarda intorno e vorrebbe un salto di qualità, visto che la sua carriera non è ancora del tutto decollata. Napoli potrebbe essere la piazza giusta per giocare anche in Europa, magari in Champions League.

Becao al Napoli

Negli ultimi giorni si parla molto di difensori in casa azzurra, con Kim che piace al Manchester United e pare che ci sia stato anche un incontro con esponenti del club inglese. Giuntoli vuole rinnovare il contratto del sudcoreano eliminando la clausola rescissoria, ma al momento non c’è stato ancora un accordo.

Ma il direttore sportivo del Napoli pensa anche a nuovi acquisti. Secoindo quanto scrive Il Messaggero il Napoli torna alla carica per Becao dell’Udinese. Sul quotidiano viene scritto che c’è stato anche un incontro tra Giuntoli ed i dirigenti dell’Udinese per fare un primo sondaggio e chiedere informazioni sul giocatore che piace pure all’Everton. Ma il Napoli con l’Udinese tratta anche altri giocatori come Samardzic, ma anche Pafundi giovanissimo talento con famiglia di origini napoletane che il presidente De Laurentiis vorrebbe acquistare il prima possibile.