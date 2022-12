Italian Sport Award: bufera su Moggi, ritirato il premio alla carriera

Italian Sport Award è stato ritirato il premio alla carriera assegnato a Luciano Moggi ex dirigente della Juventus e del Napoli.

Va ricordato che Moggi è stato radiato per la questione Calciopoli ai tempi della Juventus. Nonostante tutto gli era stato assegnato il premio alla carriera. Una decisione che ha fatto esplodere una tempesta di polemiche sugli organizzatori del premio. Addirittura il Coni aveva preso una posizione ufficiale, con una nota: “Il CONI, in relazione ad alcune notizie diffuse impropriamente nelle ultime ore, comunica di non aver concesso alcun patrocinio relativamente all’evento Festival del Calcio Italiano–Italian Football Awards 2022, e di aver diffidato l’organizzazione dall’indebito utilizzo del logo dell’Ente, chiedendone l’immediata rimozione da ogni tipo di comunicazione legata a tale manifestazione”. Anche gli uffici di Milano, dove ha sede la Serie B, confermano: “Abbiamo ritirato il patrocinio ieri mattina, appena abbiamo appreso che il Premio sarebbe stato assegnato a Moggi. Non condividiamo i valori che hanno portato alla sua premiazione”.

Oggi gli organizzatori di Italian Sport Award hanno deciso di ritirare il premio alla carriera a Luciano Moggi. La decisione è arrivata proprio in virtù delle tantissime polemiche che si sono scatenate intorno all’ex dirigente che ha vissuto una parentesi nera con la questione Calciopoli.