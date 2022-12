Simeone omaggio a Napoli: “Auguri a questa splendida città” – FOTO

Giovanni Simeone innamorato di Napoli, l’attaccante azzurro ha fatto gli auguri alla città partenopea nel giorno della sua fondazione.

Gli storici convergono nel far risalire la fondazione di Neapolis, la moderna Napoli, il 21 dicembre del 475 a.C. cioè nel giorno del solstizio d’inverno. La storia di Napoli è lunga e piena di personaggi importanti, oltre che di bellezze artistiche e paesaggistiche incredibili, da scoprire giorno per giorno nei vicoli, così come nelle zone più rinomate della città. Una bellezza di cui si innamorano anche i giocatori che vestono la maglia azzurra e vivono nella città partenopea.

Simeone: gli auguri per la fondazione di Napoli

Uno di quelli innamorati di Napoli è sicuramente l’attaccante argentino. Simeone ha voluto fortemente vestire la maglia azzurra, rifiutando qualsiasi altra offerta. Più volte sui social ha mostrato questo affetto verso la città che ha amato ed ama ancora a dismisura Diego Armando Maradona.

Oggi Simeone ha voluto fare gli auguri alla città di Napoli nel giorno della sua fondazione. Lo ha fatto con un messaggio sui social in cui ha scritto: “Tanti auguri a questa bellissima città che ci ha accolti come napoletani sin dal primo giorno“. Un affetto ricambiato dai tifosi partenopei che seguono con grande passione l’attaccante argentino. Nonostante non stia giocando con molta frequenza, Simeone ha realizzato gol pesantissimi, come quello col Liverpool o col Milan, diventando in pochissimo tempo uno dei beniamini dei tifosi del Napoli.