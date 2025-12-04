Napoli, barba volante e quarti di Coppa: il capolavoro di Milinkovic-Savic

4 Dicembre 2025

Una Coppa Italia tinta d’azzurro, raccontata con la consueta finezza stilistica da Antonio Corbo su Repubblica Napoli, che individua nella “barba nera volante” di Milinkovic-Savic il simbolo della serata. Il portiere serbo, come ricorda Corbo sul quotidiano, ha chiuso una partita in chiaroscuro del Napoli e un’interminabile serie di rigori, cancellando con una parata su Luvumbo l’incauta leggerezza che aveva portato al pari del Cagliari.

Nel commento di Corbo su Repubblica Napoli, il Napoli si presenta con otto cambi e un chiaro intento sperimentale. Il primo tempo offre indicazioni incoraggianti: la squadra interpreta il nuovo assetto con naturalezza, domina il gioco e approfitta di un Cagliari che sembra privo di mordente. I fari, sottolinea ancora Corbo, sono tutti su Vergara e Ambrosino: il primo si adatta a un ruolo non suo accanto a Elmas, mostrando tecnica e personalità; il secondo paga il sacrificio di un impiego defilato che non esalta le sue qualità.

Il pezzo di Repubblica Napoli firmato da Corbo valorizza anche l’esperimento difensivo: Olivera, trasformato in centrale sinistro, supera ampiamente il test, aprendo scenari nuovi per una possibile catena con Spinazzola. Ma il momento più luminoso del primo tempo è l’assist “dolce e perfido” di Vergara per il colpo di testa siderale di Lucca, su cui Caprile avrebbe forse potuto fare di più.

La ripresa è un’altra storia. Corbo, ancora su Repubblica Napoli, descrive come i cambi di Pisacane – Pavoletti, Gaetano e Kilicsoy – scuotano un Cagliari inizialmente dimesso. L’ingresso di Sebastiano Esposito e l’assist di Borrelli confezionano un pari che riaccende la gara e mette in allarme il Napoli. Conte risponde spedendo in campo McTominay, Buongiorno, Lang, Hojlund e Neres, ma il destino ha già scelto il protagonista.

L’epilogo arriva dal dischetto: Milinkovic-Savic segna e para, diventando il factotum della qualificazione. La sua barba, come scrive poeticamente Antonio Corbo su Repubblica Napoli, vola e trascina il Napoli ai quarti, restituendo energia e fiducia in vista della Juventus e del ritorno al Maradona dell’“amletico” Spalletti, il tecnico del terzo scudetto.

