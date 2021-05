Napoli attacco atomico: 100 goal in questa stagione

Napoli 100 goal. La squadra di Gennaro Gattuso con i cinque goal con l’Udinese taglia il traguardo della tripla cifra di reti segnate in stagione, in 48 partite. Una media superiore a due goal per ogni 90 minuti in tutte le competizioni.

È un destro da fuori di Insigne, miglior marcatore stagionale della squadra partenopea, a far scattare l’uno nella colonna delle centinaia. Proprio lui, con il suo goal numero 108 con la maglia del Napoli, è diventato il quarto miglior realizzatore nel Napoli in assoluto.

La squadra di Gattuso ha un attacco atomico, che funziona. Solo l’Atalanta di Gasperini ha segnato di più, sia per quanto riguarda la Serie A (84 contro 83) sia in assoluto (104 contro 100). Le soluzioni per i partenopei sono varie: ben 6 i giocatori già in doppia cifra. Tra questi anche Victor Osimhen, che ha superato tutte le difficoltà tra infortuni, Covid-19 e lunghi recuperi.

Come lui anche il sopracitato Insigne, Mertens, Politano, Zielinski e Lozano. Quasi tutta la linea d’attacco. E ci sarebbe anche Petagna che è a 5.

Un reparto che funziona, anche quando gli uomini cambiano. La varietà di soluzioni a disposizione di Gattuso è uno dei principali segreti del secondo posto (momentaneo) in cui staziona attualmente la squadra del Presidente De Laurentiis. Che non ha mancato di sottolineare il traguardo su Twitter.

Nonostante la discontinuità fisica, il Napoli è sempre riuscito a trovare i goal. Con l’Udinese è arrivata l’undicesima partita da quattro o più goal in stagione. Ovviamente, tutte vitttorie. Merito dell’attacco. Il vero segreto di questo Napoli, che ora vede ragionevolmente avvicinarsi il traguardo della Champions League.

